Глава Пентагона: Москва ограничивает области сотрудничества России и США

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше. Это та стратегия, которую выбрала Россия", - сказал Картер в интервью агентству Блумберг, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, области взаимодействия двух стран последовательно сокращались в течение последних 10 лет.

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Глава Пентагона отметил, что Россия и США по-прежнему солидарны в вопросе сдерживания ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также по ситуации на Балканах.

При этом сотрудничества в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" в Сирии не получилось, отметил он.

"Однако если правительство России определяет свои интересы не просто как отличные от интересов США - к чему мы привыкли, но как намеренно противостоящие интересам США, то будет очень сложно пойти навстречу такой мотивации - и это главный вызов на будущее", - сказал Картер.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 17 января заявил, что США, «потренировавшись в Киеве», готовят Майдан в Вашингтоне и хотят подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа.