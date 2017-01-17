Путину мерещатся попытки США подорвать легитимность Трампа: после "тренировки в Киеве" готовят Майдан у себя

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с президентом Молдовы Игорем Додоном пресс-конференции в Москве.

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«Что мы наблюдаем в США? Мы наблюдаем продолжающуюся острую политическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые из них очевидны – подорвать легитимность избранного президента США», - заявил Путин.

По его словам, хотят этого люди, которые это делают, или не хотят, но они наносят интересам США огромный ущерб.

«Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», - заявил Путин.