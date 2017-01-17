С начала года в Средиземном море погибли уже более 200 мигрантов

Такие данные обнародовала сегодня Международная организация по миграции (МОМ), передает DW.

Читайте такжеОлланд ответил на критику Трампа: ЕС не нуждается во внешних советниках

Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда погиб 91 мигрант.

Кроме того, в МОМ повысили оценку вероятного количества жертв катастрофы лодки, который направлялся из Ливии в Италию на прошлых выходных. Ранее предполагали, что количество погибших составило около 110 человек, сейчас, после разговоров с пассажирами лодки, которым удалось выжить, их количество оценивают на уровне 180 человек.

Вместе с тем общий поток беженцев в ЕС сократился. За первые две недели 2017 года в Европу прибыли 2876 беженцев, большинство - в Греции и Италии. За первые 14 суток 2016 года эта цифра составила 23664 беженца.