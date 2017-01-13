Россия хочет сорвать воссоединение Кипра, кремлевские тролли уже трудятся в поте лица - СМИ

Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, мирное соглашение может ослабить напряженность между Европейским союзом и Турцией, перезапустить сотрудничество между ЕС и НАТО, которое в течение долгого времени было заблокировано по причине кипрской проблемы, а также дать Турции новый источник импорта природного газа, однако все это не входит в сферу интересов России.

Обеспокоенность представителей управления островов исходит из того, что Москва использует социальные сети и СМИ для распространения своего влияния. Немаловажными здесь также являются связи России с Греческой православной церковью.

«Правительство знает о деятельности России и следит за развитием ситуации», - сказал источник, близкий к правительству Никоса Анастасиадиса, признанного президента и лидера греков-киприотов.

Читайте такжеКремлевским "троллям" платят 45 тысяч рублей в месяц - СМИ

Издание отмечает, что, хотя Россия и не принимала участия в переговорном процессе в Женеве, она может использовать свою «мягкую силу» для влияния на общественное мнение.

Ранее сообщалось, что переговоры о воссоединении Кипра приостановлены из-за вопроса безопасности.

Переговоры под руководством ООН в Женеве должны были способствовать воссоединению Кипра после десятилетий болезненного разделения, но в четверг они завершились без прорыва, пишет The Guardian.

В конце этого месяца чиновники соберутся вновь, чтобы еще раз обсудить вопрос военных гарантий соглашения. Обе стороны встретятся 18 января, чтобы пересмотреть вопросы безопасности, прежде чем снова попытаться заключить политическую сделку.

С одной стороны, результат четырех дней переговоров стал разочарованием, поскольку были надежды на то, что греческие и турецкие киприоты подпишут окончательное соглашение. Но, по мнению дипломатов, переговоры не потерпели неудачу, шансы на соглашение все еще есть.

Греция настаивает на том, чтобы 30 000 турецких войск покинули остров согласно графику, и Анкара отказалась от права на интервенцию. До сих пор Турция не хотела идти на такие уступки, но в вопросе безопасности – пожалуй, самой трудной части переговоров – стороны договорились, что соглашение зависит от того, насколько оно выгодно для обеих сообществ, в том числе в отношении управления, границ, компенсаций , экономики и отношений с ЕС.

Читайте такжеКак распознать путинского тролля: в ЕС опубликовали инструкцию по выявлению "зеленых человечков" в сети (видео)

Эрдоган уже заявил, что Турция исключает вывод своих войск с Кипра.

"Северный Кипр демонстрирует искренность и желание интенсивной работы, чего не скажешь о Греции как гаранте Южного Кипра. Поэтому не может быть и речи о выводе турецких войск с Кипра", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что без участия Турции вопрос гарантий безопасности Кипра согласовать невозможно.

По его словам, план экс-генсека ООН Кофи Аннана по объединению острова "уже недействителен", отметив, что в настоящее время "открыта новая страница переговорного процесса".