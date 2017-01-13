The Guardian: Переговоры о воссоединении Кипра приостановлены из-за вопроса безопасности

Об этом пишет Патрик Винтур в статье "Переговоры о воссоединении Кипра приостановлены из-за вопроса безопасности", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Переговоры под руководством ООН в Женеве должны были способствовать воссоединению Кипра после десятилетий болезненного разделения, но в четверг они завершились без прорыва. В конце этого месяца чиновники соберутся вновь, чтобы еще раз обсудить вопрос военных гарантий соглашения.

Обе стороны встретятся 18 января, чтобы пересмотреть вопросы безопасности, прежде чем снова попытаться заключить политическую сделку.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выразил уверенность в том, что участники полны решимости, предпринять "последнюю попытку" и найти решение. Точная дата встречи гарантов процесса – министров иностранных дел Греции, Турции и Великобритании – не установлена. Участники переговоров сообщили о значительном прогрессе относительно формы сделки, но необходимо больше времени, чтобы согласовать, как внешние игроки могут убедить островитян в реализации плана.

С одной стороны, результат четырех дней переговоров стал разочарованием, поскольку были надежды на то, что греческие и турецкие киприоты подпишут окончательное соглашение. Но, по мнению дипломатов, переговоры не потерпели неудачу, шансы на соглашение все еще есть.

"Я приветствую реальный прогресс, достигнутый в поиске решения кипрского вопроса в течение последних нескольких дней, в частности, в отношении будущей безопасности объединенного Кипра", - оптимистично сказал Борис Джонсон, министр иностранных дел.

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"С неизменной приверженностью и политической волей, я верю, что историческое соглашение находится в пределах досягаемости", - добавил он.

Великобритания предлагает сократить почти вдвое размер территорий своих военных баз. Отдельно, Великобритания заявила, что другие стороны должны решить, хотят ли они и дальше видеть Великобританию в качестве гаранта. Страна может отказаться от этой роли, но только в том случае, если турецкие и греческие киприоты одобрят новое соглашение. Возможными альтернативными международными гарантами могут стать ООН, ОБСЕ и НАТО.

Греция настаивает на том, чтобы 30 000 турецких войск покинули остров согласно графику, и Анкара отказалась от права на интервенцию. До сих пор Турция не хотела идти на такие уступки, но в вопросе безопасности – пожалуй, самой трудной части переговоров – стороны договорились, что соглашение зависит от того, насколько оно выгодно для обеих сообществ, в том числе в отношении управления, границ, компенсаций , экономики и отношений с ЕС.

Турция требует, чтобы все турецкие киприоты получили полные права на членство в ЕС. Гутерриш подчеркнул, что никто не ждал "чудес или быстрого результата, сторонам необходимо прочное и устойчивое решение".

"Наша цель здесь заключается в том, чтобы получить необходимые результаты и серьезно работать над этим столько, сколько необходимо", - сказал он. "Мы столкнулись со многими бедствиями и остро нуждаемся в символе надежды. Я твердо верю, что Кипр может быть символом надежды в начале 2017 года".

Гутерриш сказал, что необходима сделка, которая будет приемлема для обеих сторон. Он отметил, что любое соглашение будет вынесено на референдум в обеих частях острова. "Глядя на то, что происходит в мире, референдумы не кажутся простой задачей", - добавил он.

Остров был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году. Вторжение спровоцировало переворот, который организовали греки и националисты среди греческих киприотов, пытающихся объединить остров с Грецией.