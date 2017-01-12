Размещение в Польше американской военной техники в Кремле расценили "как угрозу"

"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем", - заявил Песков, передает ТАСС.

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10 января стало известно о том, что военнослужащие США начали прибывать на базу ВВС в городе Вроцлав в связи с миссией НАТО "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve), которая направлена на усиление "восточного фланга" альянса. Как сообщила британская газета The Independent, "подразделения военнослужащих США, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе размещены в двух тренировочных центрах на западе Польши, а затем направлены в другие пункты дислокации в шести других странах региона".

Вслед за ними в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая со времен окончания холодной войны отправка американской бронетехники в Европу проводится через немецкий порт Бремерхафен. Оттуда десятки танков и сотни бронемашин отправляют в Польшу и страны Балтии по железной дороге.

Решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу было принято действующим президентом США Бараком Обамой после российской аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.