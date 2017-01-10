На время аномальных морозов бездомных животных в Турции будут впускать в кафе и магазины (фото)

18:38, 10 января 2017
Мир
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В Турции из-за аномально сильных морозов владельцы магазинов и кафе в одном из районов Стамбула разрешили пускать внутрь бездомных животных, чтобы они могли согреться, а местные жители приносят для них одеяла.

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Об этом сообщает "Новое время"

Любители животных из района Бакырей побеспокоились о собаках и вынесли им покрывала, картон и еду. 

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На время сильных морозов животных будут впускать в кафе, рестораны, торговые центры и магазины.

На этот добрый коллективный поступок обратило внимание издание Daily Mail.

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