На время аномальных морозов бездомных животных в Турции будут впускать в кафе и магазины (фото)
18:38, 10 января 2017Мир
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В Турции из-за аномально сильных морозов владельцы магазинов и кафе в одном из районов Стамбула разрешили пускать внутрь бездомных животных, чтобы они могли согреться, а местные жители приносят для них одеяла.
В Турции владельцы кафе и магазинов из-за морозов разрешили впускать бездомных животных / Фото: Анадолу
Об этом сообщает "Новое время".
Любители животных из района Бакырей побеспокоились о собаках и вынесли им покрывала, картон и еду.
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На время сильных морозов животных будут впускать в кафе, рестораны, торговые центры и магазины.
На этот добрый коллективный поступок обратило внимание издание Daily Mail.
Фото: Анадолу
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