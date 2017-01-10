На время аномальных морозов бездомных животных в Турции будут впускать в кафе и магазины (фото)

Об этом сообщает "Новое время".

Любители животных из района Бакырей побеспокоились о собаках и вынесли им покрывала, картон и еду.

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На время сильных морозов животных будут впускать в кафе, рестораны, торговые центры и магазины.

На этот добрый коллективный поступок обратило внимание издание Daily Mail.