Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией "без ограничений"

Что касается его собственной позиции, то она, по словам президента Асада, связана с конституцией страны, передает ВВС Украина.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет определена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет", - заявил Асад в интервью французским журналистам, текст которого публикует в понедельник сирийское государственное информационное агентство САНА.

Согласно информации турецкой власти, мирная конференция по сирийскому вопросу, в подготовке которой принимают участие Турция и Россия, должна состояться в Астане 23 января. Сам Асад не назвал точной даты проведения встречи.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли готова сирийская правительственная делегация обсуждать его пребывание на посту президента, Асад отметил, что этот вопрос тесно связан с конституцией страны.

"Если они захотят обсудить этот вопрос, они должны будут обсудить конституцию, а она не принадлежит ни правительству, ни президенту, ни оппозиции. Она должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для любых конституционных изменений нужен референдум", - заявил Башар Асад.

При этом он подчеркнул, что не знает, кто будет представлять на переговорах в Астане сирийскую оппозицию, и это, по его словам, является "главным вопросом" накануне встречи.

Президент Асад также заявил, что верные ему силы "на пути к победе", поскольку решающим моментом сирийской войны стало поражение повстанцев при осаде Алеппо.

В то же время, отвечая на вопрос французских журналистов о многочисленных жертвах среди мирного населения во время бомбардировок Алеппо, Асад сказал, что "такова цена освобождения народа".