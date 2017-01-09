Сирийские войска возобновили боевые действия возле Дамаска

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на правительство Сирии, передает Deutsche Welle.

Между тем Сирийский центр мониторинга прав человека заявляет, что боевые действия и авиаудары возобновились в долине Вади Барада.

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Вопрос обеспечения водой столицы Сирии, по данным ООН, был поднят 22 декабря 2016 года. Долина реки Барада, где находятся источники водоснабжения столицы Сирии - Дамаска, контролируется сирийскими повстанцами.

Правительство обвиняет в проблемах с водоснабжением именно их, однако повстанцы утверждают, что водопровод был поврежден в результате обстрелов со стороны правительственных войск.

Источники информагентства dpa сообщают, что российская делегация пыталась договориться о доступе правительственных сил в насосных станций для их ремонта.