В Багдаде жертвами второго за день теракта стали 10 человек

10 человек стали жертвами второго за день теракта в Багдаде, взрыв прогремел на востоке города, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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Ранее сегодня был совершен теракт рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. При взрыве начиненной взрывчаткой машины погибли 13 человек, около 50 получили ранения.

Целью нового теракта стал рынок в другом шиитском районе Баладият, сообщил телеканал.

По данным иракского телеканала Al Sumaria, взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой.

Об ответственности за взрыв пока никто не заявлял, предыдущий теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».