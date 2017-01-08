В Иерусалиме грузовик протаранил группу военных: 15 человек ранены, 2 - в критическом состоянии
14:25, 08 января 2017Мир
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Израильские полицейские сообщили, что сегодня, 8 января, грузовик протаранил в группу солдат в Иерусалиме.
Спасатели работают на месте инцидента / REUTERS
Об этом сообщает Associated Press.
Представитель полиции Любы Самри заявил, что грузовик изменил направление движения и протаранил группу солдат, которые только что вышли из автобуса. Сообщается, что злоумышленник был нейтрализован.
Спасательная служба Израиля сообщает о минимум 15 раненых в результате инцидента солдат, в том числе двух в критическом состоянии.
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