В Иерусалиме грузовик протаранил группу военных: 15 человек ранены, 2 - в критическом состоянии

Об этом сообщает Associated Press.

Представитель полиции Любы Самри заявил, что грузовик изменил направление движения и протаранил группу солдат, которые только что вышли из автобуса. Сообщается, что злоумышленник был нейтрализован.

Спасательная служба Израиля сообщает о минимум 15 раненых в результате инцидента солдат, в том числе двух в критическом состоянии.

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Как сообщал УНИАН, В Мексике участник акции протеста против роста цен на бензин въехал на автомобиле в группу полицейских.