Взрыв на севере Сирии: минимум 25 погибших
В результате взрыва заминированного автомобиля погибло по меньшей мене 25 человек, еще десятки получили ранения.
По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 километрах от границы с Турцией на севере Сирии, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.
Согласно сообщению, на воздух взлетел заминированный автомобиль.
Большинство жертв - мирное население.
При этом отмечается, что десятки человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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Ранее сообщалось, что Россия приступила к сокращению своей военной группировки в Сирии в соответствии с решением Путина.
31 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.
С полуночи 30 декабря соглашение о перемирии вступило в силу, однако, тем не менее, нарушается.