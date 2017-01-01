В Сирии подорвались два смертника: есть погибшие

03:05, 01 января 2017
Мир
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Также в результате взрыва есть раненые, однако их точное количество не сообщается.

Иллюстрация / REUTERS

В Сирии в прибрежном городе Тартус подорвались два смертника. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийский телеканал.

Отмечается, что в результате погибли по меньшей мере двое полицейских.

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Также, сообщается о раненых в результате взрыва, однако их точное количество неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле погибли 35 человек в результате стрельбы в ночном клубе.

Издание отмечает, что среди погибших был и офицер полиции.

Кроме того, по крайней мере 40 человек получили ранения.

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Теги: #погибшие#Сирия#смертники