В Сирии подорвались два смертника: есть погибшие
03:05, 01 января 2017Мир
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Также в результате взрыва есть раненые, однако их точное количество не сообщается.
Иллюстрация / REUTERS
В Сирии в прибрежном городе Тартус подорвались два смертника. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийский телеканал.
Отмечается, что в результате погибли по меньшей мере двое полицейских.
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Также, сообщается о раненых в результате взрыва, однако их точное количество неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в Стамбуле погибли 35 человек в результате стрельбы в ночном клубе.
Издание отмечает, что среди погибших был и офицер полиции.
Кроме того, по крайней мере 40 человек получили ранения.
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