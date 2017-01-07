Стрелок из аэропорта Флориды провез оружие в багаже, он задержан – СМИ

По данным местных правоохранителей, мужчина, который, вероятно устроил стрельбу в аэропорту Форт Лодердейл, привез оружие в багаже. Об этом пишет ABC.

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Сенатор из Флориды Билл Нельсон заявил, что у боевика был с собой военный билет, в котором указано имя Эстебан Сантьяго, но пока неизвестно, принадлежит ли он нападавшему.

"На данный момент мы не знаем мотивов. Это вполне может быть психически ненормальный, но и террористический мотив исключить пока нельзя" - сказал он.

Комиссар Бровард Каунти Чип ла Марка сказал АР, что стрелок прибыл на борт канадского рейса с оружием в багаже.

"После того, как он получил свою сумку, он пошел в ванную, зарядил оружие и начал стрелять. Мы не знаем, почему", - сказал ла Марка.

Однако посольство Канады заявило, что подозреваемый прибыл не из Канады и не был на рейсе "Эйр Канада". По их данным он вылетел из Анкориджа на Аляске. Нападение произошло в терминале №2, который обслуживает Delta Air Lines и Air Canada.

Как сообщает CNBC со ссылкой на офис шерифа округа Бровард, стрелок остался невредим, сейчас под стражей и его допрашивают.

Закон разрешает пассажирам самолетов путешествовать с оружием, если оно находится в багаже, а не ручной клади, не заряжено и лежит в твердом защищенном контейнере. Оружие должно быть зарегистрировано перед рейсом.

Как сообщалось, в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Доступ в аэропорт закрыт, пассажиры, ожидающие рейсы, и персонал эвакуировали. Позже стало известно о 5 погибших и 8 раненых.