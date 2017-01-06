В аэропорту Флориды неизвестный устроил стрельбу: есть погибшие и раненые (фото)
21:31, 06 января 2017Мир
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Поступают сведения о раненых. По меньшей мере, один человек погиб.
Фото NBC News
В США в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Поступают сведения о раненых.
По разным данным, погибли от одного до пяти человек. Канал NBC сообщает, что подозреваемый задержан. SkyNews пишет, что стрелявший мертв.
Доступ в аэропорт закрыт, пассажиры, ожидающие рейсы, и персонал эвакуированы.
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