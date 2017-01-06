Нижняя палата конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю

03:45, 06 января 2017
Мир
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Члены палаты представителей конгресса США осудили Организацию объединенных наций (ООН) за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля.

un.org

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что 342 члена палаты представителей приняли заявление, в котором осуждается решение Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях. В свою очередь 80 членов нижней палаты конгресса США проголосовали против.

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Ожидается, что аналогичное заявление примет и верхняя палата конгресса - сенат.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях.

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Теги: #ООН#резолюция#Израиль