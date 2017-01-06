Нижняя палата конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что 342 члена палаты представителей приняли заявление, в котором осуждается решение Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях. В свою очередь 80 членов нижней палаты конгресса США проголосовали против.

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Ожидается, что аналогичное заявление примет и верхняя палата конгресса - сенат.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях.