Нижняя палата конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю
03:45, 06 января 2017Мир
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Члены палаты представителей конгресса США осудили Организацию объединенных наций (ООН) за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля.
23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Израилю / un.org
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что 342 члена палаты представителей приняли заявление, в котором осуждается решение Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях. В свою очередь 80 членов нижней палаты конгресса США проголосовали против.
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Ожидается, что аналогичное заявление примет и верхняя палата конгресса - сенат.
23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях.
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