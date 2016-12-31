Сирийская оппозиция угрожает признать согласованное перемирие "недействительным"

11:32, 31 декабря 2016
Мир
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Группировки сирийской оппозиции угрожают признать согласованное перемирие "недействительным", если нарушения условий режима прекращения огня продолжатся.

Сирийский Алеппо. Фотоиилюстрация / REUTERS

"Дальнейшие нарушения перемирия и бомбежки районов, подконтрольных революционным фракциям, сделают сделку "недействительной", - цитирует Reuters заявление представителей нескольких оппозиционных сил Сирии.

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Напомним, перемирие в Сирии, которое вступило в силу с полуночи 30 декабря, уже несколько раз было нарушено в ряде районов на северо-западе Сирии, где произошли вооруженные столкновения с участием авиации.

По сообщению наблюдателей за правами человека в Сирии и повстанцев, боевые действия велись на границе провинций Идлиб и Хама, а также под Дамаском.

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Новость в сюжете: Переговоры по Сирии
Теги: #война#Сирия#оппозиция