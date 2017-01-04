Битва за Мосул: иракский город за пять дней покинули более 13 тысяч человек

Более 13 тыс. человек покинули иракский город Мосул за 5 дней (с 29 декабря) в связи с началом второй фазы операции по взятию города. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик, передает РБК.

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«Среднее число людей, которые ежедневно покидают город, увеличилось на 50%, с тех пор как военная операция интенсифицировалась», — подчеркнул Дюжаррик. По его словам город ежедневно покидают от 1,6 до 2,3 тыс. человек.

По словам Дюжаррика, гуманитарная помощь теперь доставляет в восточные районы города, которые стали недавно доступны.

С 17 октября 2016 года, когда началась военная операция по взятию Мосула, город покинули около 130 тыс. человек. С 2014 года Мосул находится под контролем террористической организации ИГИЛ.