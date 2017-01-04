Спикером Палаты представителей США переизбран сторонник санкций против РФ - Пол Райан

00:14, 04 января 2017
Мир
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Палата представителей США переизбрала республиканца Пола Райана в качестве своего спикера.

Пол Райан / REUTERS

Как сообщает Reuters, за Райана проголосовали 239 человек, против – 189. Еще пятеро голосовали за других кандидатов.

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Как известно, Райан поддержал введенные администрацией Барака Обамы санкций против России, однако раскритиковал его за медлительность.

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Теги: #США#Райан