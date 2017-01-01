Новый генсек ООН: давайте прекратим огонь на полях сражения, пусть 2017-й станет годом мира

Об этом он заявил в своем обращении, которое передано УНИАН информационным отделом ООН.

«Давайте прекратим огонь на полях сражения и будем за столом переговоров добиваться компромиссов в поисках политических решений. Пусть 2017 год станет годом мира!», - сказал Гутерреш.

«Сегодня, в первый день моего пребывания на посту генерального секретаря ООН меня мучает один вопрос: как помочь миллионам людей, которые оказались заложниками конфликтов, которые, переживая войну, испытывают непереносимые страдания, и конца им не видно?», - отметил он.

«Мирные жители живут под смертельным градом бомбардировок и обстрелов. Женщины, дети и мужчины гибнут и получают увечья, потерявшие все, исполненные отчаяния, они вынуждены бежать из своих домов. Удары наносять даже по больницам и автоколоннам»,- констатирует генсек ООН.

При этом он подчеркивает, что «в этих войнах нет победителей - есть только проигравшие».

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По его словам, триллионы долларов тратятся на уничтожение социальной и экономической базы, раскручивая тем самым спираль недоверие и страха, - и этот порочный круг может сохраняться на протяжении нескольких поколений.

Гутерреш считает, что сегодня никто не защищен от угрозы глобального терроризма, поэтому он призывает: «Пусть 2017 год станет для всех нас, простых граждан, правительств, руководителей, - годом преодоления наших разногласий. Давайте, не взирая на различие в политических подходах, проявлять солидарность и сострадание в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу».

«Давайте прекратим огонь на полях сражения и будем за столом переговоров добиваться компромиссов в поисках политических решений. Мир должен быть нашей целью, нашей путеводной звездой», - убежден генсек ООН.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш официально вступил в должность генерального секретаря ООН.