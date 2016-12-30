"Нам нечего добавить": в Госдепе прокомментировали решение Путина по американским дипломатам

21:10, 30 декабря 2016
Мир
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В Госдепартаменте США видели заявления президента России Владимира Путина об отказе выслать из России американских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. 

REUTERS

Такой комментарий дал представитель американского внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

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«Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», - приводит агентство слова представителя Госдепа.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.

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