Выдворенные из США российские дипломаты не могут уехать из-за отсутствия билетов - СМИ
Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.
Об этом Интерфаксу заявил информированный собеседник.
"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал он.
По его словам, дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства. "Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.
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Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", - сказал он.
Как известно, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи. Дипломаты должны покинуть Америку в течение 72 часов.