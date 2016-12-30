Жители румынского города вышли на парад в медвежьих шкурах (фоторепортаж)
18:27, 30 декабря 2016Мир
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В румынском городе Комэнешти прошел традиционный парад, участники которого облачились в медвежьи шкуры.
Парад в Комэнешти / REUTERS
В разных странах шаманы одевали на себя медвежьи шкуры, чтобы "сила медведя" помогала "изгнать зло". В Украине среди рождественских колядников присутствует медведь. В Комэнешти же в медведей наряжаются все, кто выходит на улицы - причем для этого используются настоящие шкуры убитых медведей.
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В шествии участвуют и дети - для них есть специальные костюмы меньших размеров.
Цель праздника, который уходит корнями в традиции румынских горцев, - не только символическое "изгнание зла", но и поддержание целостности городской общины.
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