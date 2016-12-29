Die Presse: Почему Эрдоган и Путин заодно в Сирии

Об этом пишет Дуйгу Озкан в статье "Почему Эрдоган и Путин заодно в Сирии", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Прошло больше года с тех пор, как на турецко-сирийской границе турецкие военные сбили российский Су-24, что повлекло за собой разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Двусторонний "ледниковый период" был в некотором смысле возвращением к исторической традиции. Россию и Турцию разделяла многовековая вражда, и только в последнее десятилетие страны начали сближаться.

В настоящее время обе страны выразили желание сотрудничать в поисках мирного решения для Сирии. После того, как был сбит истребитель, кризис продлился немного больше полугода. Главы государств Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин демонстрируют свою дружбу, даже убийство российского посла в Анкаре на прошлой неделе, похоже, не повлияло на их отношения. Турецко-российская дружба приносит пользу президентам во многих сферах.

• Сирия: В среду, турецкое государственное информационное агентство Anadolu опубликовало сообщение о том, что Анкара и Москва договорились о прекращении огня в пострадавшей от гражданской войны Сирии. Изначально не было никаких деталей, Москва не хотела прокомментировать сообщения. По данным Reuters, обе страны стремятся разделить Сирию на неформальные зоны влияния. Эти зоны смогут действовать автономно в рамках федеральной структуры. По сообщениям, сирийский правитель, Башар аль-Асад останется у власти, по крайней мере, временно. Москва поддерживает Асада, но Анкара хочет устранить его.

Недавно новообразованное "созвездие" Москва-Анкара-Тегеран активизировало переговоры о мире в Сирии. Даже посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура отметил это как положительный шаг. В январе в Астане (Казахстан) запланирована встреча между Россией, Турцией и сирийской оппозицией.

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Тем не менее, эта запланированная встреча демонстрирует проблемы новой российско-турецкой оси: террористов приглашать нельзя. Обе страны признают террористами "Исламское государство" (ИГ), но Анкара поддерживает повстанцев, выступающих против Асада, которых Москва считает террористами. Анкара, в свою очередь, называет террористами курдских боевиков, которых до недавнего времени поддерживала Москва. Турции также необходимо договориться с Ираном, хотя недавно турецкие СМИ сообщали о секретных переговорах между Тегераном и Анкарой. В Сирии, Иран выступает на стороне России, у Турции с Исламской Республикой скорее дипломатическая любезность.

Эрдогана и Путина объединяет их отвращение к Соединенным Штатам. Турция является частью возглавляемой США коалиции против ИГ, но при каждом удобном случае осуждает поддержку Вашингтоном курдских боевиков в Сирии. Москва и Анкара возлагают надежды на нового президента Дональда Трампа, который не проявляет большого интереса к Сирии, и может оставить это поле Эрдогану и Путину.

• Послание ЕС: В российско-турецкой дружбе также скрыто послание Евросоюзу. После кровавой попытки переворота в июле, Анкара зачищает страну и почти каждый час задерживает оппозиционеров, журналистов, и т.д. Путин был одним из первых, кто после переворота выразил симпатию Эрдогану, это ему зачтется. После переворота зашли в тупик переговоры о вступлении в ЕС. Здесь в игру вступают Россия и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которую Анкара, по крайней мере, временно, расхваливает, как альтернативу ЕС. ШОС и ее члены (Китай, Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) сосредоточены, в большей степени на политике безопасности и экономике. Москва поддерживает вступление Анкары в организацию. Кризис Турция / ЕС также на руку Путину, потому что российско-европейские отношения достигли низшей точки после начала кризиса в Украине. Так, Эрдоган и Путин хотят показать, что не изолированы.

После попытки переворота, член НАТО Турция разочарована альянсом: страна ожидала большей поддержки. Представители НАТО недавно признали, что действия Анкары после переворота имеют последствия для альянса. Так, более 150 турецких военных вынуждены были покинуть базы НАТО. В проправительственных турецких газетах появляется критика в адрес НАТО. И, что касается вопроса Россия-НАТО: здесь и без того царит постоянное бряцание оружием.

• Экономика: Пока Путин находился на энергетической конференции в Стамбуле в октябре, обе страны проделали много работы. Были согласованы либо возвращены к жизни сразу несколько проектов, в том числе "Турецкий поток". Трубопровод будет транспортировать российский газ по дну Черного моря в Европу, чтобы Москва больше не зависела от Восточной Европы. В финансовом плане это будет довольно ощутимо для Украины. Через этот трубопровод Турция будет получать газ со скидкой; уже сегодня Москва является крупнейшим поставщиком газа для Турции.

Кроме того, будет активизировано российско-турецкое сотрудничество на атомной электростанции Аккую в турецкой провинции Мерсин. После того, как был сбит Су-24, Москва строго ограничили поездки в Турцию и ввела санкции, в том числе, запрет на импорт цитрусовых. Эти меры будут отменены. В настоящее время обе страны также обсуждают упрощение визового режима для граждан.