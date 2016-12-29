В Китае открыли самый высокий в мире навесной мост (фото)

Об этом сообщает "РИА новости", ссылаясь на агентство China News Service.

Строительство моста было завершено в сентябре.

Самая высокая точка моста Бэйпаньцзян, находящегося в одноименной долине, расположена на высоте 565 метров метров над землей и, по утверждению китайской стороны, мост является рекордсменом по этому показателю.

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Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, обошлось почти в 150 миллионов долларов. Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.

В провинции Гуйчжоу, которая расположена в горной местности со множеством ущелий, находятся семь из десяти самых высоких мостов Китая.