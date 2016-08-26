В Стамбуле открыли третий мост через Босфор (фотогалерея, видео)

Об этом сообщает Reuters.

Новый мост, названный в честь девятого правителя Османской империи XVI века султана Явуза Селима, имеет длину основного пролета 1,4 км и ширину в 59 м, высота опор составляет 322 м. При этом, общая протяженность моста моста - 2164 метра. На полотне моста выделено восемь автомобильных участков, а также две железнодорожных высокоскоростных линии.

Также в комплексе с новым мостом была открыта автострада Северного побережья Стамбула. Общая стоимость проекта составила $3 млрд.

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На церемонии открытия новых транспортных линий присутствовали политические лидеры Турции и зарубежные гости, среди которых - премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа, президент Македонии Георге Иванов, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович.

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган во время открытия отметил, что Турция в третий раз соединила Европу с Азией.

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"Были те, кто не верил, что этот мост будет построен, кто издевался над нами. Но мы не свернули с этого пути, и мы это сделали. Вы – народ, который 15 июля (во время попытки переворота – ред.) выстоял против истребителей F-16, и достойны таких шедевров. Этим мостом мы в третий раз соединяем континенты", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что в настоящее время ведется подготовка к строительству моста через пролив Дарданеллы. "Второму проливу тоже нужно такое ожерелье, и подготовку к строительству моста через Чанаккале уже ведется", - сказал турецкий президент.