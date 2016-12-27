В Казахстане активиста за критику в адрес Путина приговорили к 3 годам тюрьмы

Об этом сообщает казахстанское издание NUR.KZ.

По материалам дела 46 летний Санат Досов, известный в Актобе предприниматель и общественник, на своей личной странице в социальной сети Фейсбук «разжигал социальную рознь».

Как отмечает издание, Санат Досов известен тем, что в 2003 году стал лучшим предпринимателем года. Кроме того, он являлся председателем общественного объединения «Ихтияр», которое работало с мусульманами.

На своей странице в Фейсбук Досов неоднократно публиковал критические высказывания о личности и политическом курсе президента Российской Федерации Владимира Путина. Сотрудники департамента Комитета национальной безопасности Казахстана усмотрели в его высказываниях опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК.

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Приговором суда Санат Досов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат осужденного не согласен с приговором и намерен обжаловать его. Ссылаясь на слова правозащитника Евгения Жовтиса, он утверждает, что в деяниях подсудимого нет криминала.

Сам Санат Досов признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.

Как сообщал УНИАН, ранее Суд в северо-казахстанском городе Петропавловск приговорил жителя Северо-Казахстанской области к пяти с половиной годам тюрьмы «за разжигание межнациональной розни в социальных сетях и призывы присоединиться к России».