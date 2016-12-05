Суд в Казахстане за призывы присоединить страну к России посадил мужчину на 5,5 лет

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой пресс-службу суда Северо-Казахстанской области.

По информации суда, 5 декабря Игоря Чуприна признали виновным в разжигании межнациональной розни и поощрении сепаратизма. В частности, как сообщается, он публиковал в интернете призывы «сделать Казахстан частью России».

По данным издания, в Северо-Казахстанской области с центром в Петропавловске проживает большая община этнических русских и русскоязычных граждан Казахстана. Регион граничит с Россией.

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Также сообщается, что по меньшей мере четверо граждан Казахстана были осуждены от 2015 года по обвинению в разжигании сепаратизма и межнациональной вражды через интернет. Рассмотрение этих дел происходило на фоне повышенной озабоченности властей Казахстана по поводу намерений Москвы после ее аннексии украинского Крыма и участия в конфликте на востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты захватили контроль над частями Донецкой и Луганской областей.