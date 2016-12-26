Битва за Мосул: силы Ирака и США готовятся проникнуть вглубь оплота ИГИЛ

Об этом заявил подполковник Стюарт Джеймс, командир батальона, который оказывает поддержку иракским силам, сообщает Reuters.

"Сейчас мы проводим следующий этап наступления и начинаем проникновение вглубь восточных районов Мосула. Поэтому сейчас происходит позиционирование и определение местоположения людей и оборудования в городе... наступление произойдет в ближайшие несколько дней", - сказал Джеймс.

По словам Джеймса, темпы предстоящего этапа наступления в восточной части будут зависеть от сопротивления боевиков.

"Если мы достигнем больших успехов в первый день и наберем обороты, то наступление может пойти очень быстро. Если бои будут очень тяжелыми в первый день, и нам придется удерживать позиции, это может занять больше времени", - сказал он.

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Напомним, боевики «Исламского государства» суммарно убили 21 мирного жителя в Мосуле, обвинив их в сотрудничестве с поддерживаемыми США силами безопасности. Убийства, показали, что ультра-бескомпромиссная группа сохранила свою способность к полицейскому контролю Мосула, после начала наступления на северо-иракский город. При этом иракские войска заявили об уничтожении почти тысячи боевиков ІДІЛ в боях за восточный Мосул. При этом отмечается, что за шесть недель наступления иракские силы захватили почти половину восточной части Мосула.