В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Я постараюсь быть немного оригинальным", - сказал президент.

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"Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов", - сказал президент Земан под конец интервью, глядя прямо в камеру и обращаясь к народу Чехии.

Ранее президент Чехии Земан заявил, что Украина не может вернуть себе Крым, несмотря на то, что Россия незаконно его аннексировала.