Россия перебросила в Алеппо батальон военной полиции

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС в пятницу, 23 декабря.

«Для поддержания порядка на освобожденных территориях с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции», — пояснил глава ведомства.

Шойгу также отметил, что операция по выводу повстанцев из Алеппо завершена. По его словам, она проходила в тесном контакте с представителями Турции и Ирана.

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Западные политики и журналисты неоднократно обвиняли Россию в неизбирательном применении тяжелого вооружения в Сирии и убийстве мирных жителей страны, в том числе в городе Алеппо. Российская сторона эти обвинения отвергает и настаивает, что борется в Сирии с боевиками запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".