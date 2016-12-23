Бунт заключенных на юге Британии прекращен: силовики "уладили инцидент"

Об этом сообщает русская служба «Би-би-си».

"Специалисты подразделений "Торнадо" уладили инцидент", - заявили в ведомстве.

Там утверждают, что заключенные прекратили бунт и вернулись в свои камеры. Подчеркивается, что обошлось без пострадавших с обеих сторон.

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Ведется расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, Около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения. Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспекции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.