В Японии продолжается масштабный пожар (фото, видео)
15:54, 22 декабря 2016Мир
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Горит около 140 домов в городе Итоигава.
Из-за пожара двое человек получили небольшие травмы / the-japan-news
Пожар начался в 10:30 по местному времени в городе Итоигава, префектура Ниигата: в четверг после того, как загорелся китайский ресторан.
Об этом сообщает The Japan News.
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К вечеру огонь распространился на 140 домов и зданий из-за сильного ветра и продолжает распространяться. Пока сообщается, что два человека получили небольшие травмы.
В свою очередь муниципальное правительство решило эвакуировать 586 человек из 273 домов.
JAPON : Un énorme incendie fait rage dans la ville côtière de Itoigawa, touchant plus de 140 bâtiments, 600 personnes sont évacuées. pic.twitter.com/4PkhGKk065— Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 22, 2016
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