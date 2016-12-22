В Японии продолжается масштабный пожар (фото, видео)

Пожар начался в 10:30 по местному времени в городе Итоигава, префектура Ниигата: в четверг после того, как загорелся китайский ресторан.

Об этом сообщает The Japan News.

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К вечеру огонь распространился на 140 домов и зданий из-за сильного ветра и продолжает распространяться. Пока сообщается, что два человека получили небольшие травмы.

В свою очередь муниципальное правительство решило эвакуировать 586 человек из 273 домов.