В Японии продолжается масштабный пожар (фото, видео)

15:54, 22 декабря 2016
Мир
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Горит около 140 домов в городе Итоигава.

Из-за пожара двое человек получили небольшие травмы / the-japan-news

Пожар начался в 10:30 по местному времени в городе Итоигава, префектура Ниигата: в четверг после того, как загорелся китайский ресторан.

Об этом сообщает The Japan News.

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К вечеру огонь распространился на 140 домов и зданий из-за сильного ветра и продолжает распространяться. Пока сообщается, что два человека получили небольшие травмы.

В свою очередь муниципальное правительство решило эвакуировать 586 человек из 273 домов.

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Теги: #Япония#пожар#эвакуация