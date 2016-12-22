"Холодильник победил": россияне назвали рост цен главным событием 2016 года

Об этом сообщает Левада-центр по итогам социального опроса, который был проведен с 9 по 12 декабря, пишет РБК.

Это событие определили самым главным 30% опрошенных (можно было дать несколько ответов). 28% считают главным событием избрание Дональда Трампа президентом США. За отстранение российских спортсменом от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала, за Олимпийские игры в качестве главного события уходящего года высказались 23% россиян. 22% респондентов назвали главным вооруженный конфликт в Сирии и 20% — гибель детей на озере в Карелии.

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Рейтинг наиболее главных событий замыкают панамский офшорный скандал (1%), «праймериз» «Единой России» (2%) и усиление давления власти на общественные и некоммерческие организации (3%).

Напомним, ранее сообщалось, что России значительно возросло количество сторонников сближения с Западом.