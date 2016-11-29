В России значительно возросло количество сторонников сближения с Западом - опрос

Две трети россиян выступают за расширение политических, культурных и экономических связей со странами Запада, показало новое исследование Левада-центра, опубликованное РБК.

Так, о поддержке курса на сближение с западными партнерами заявили 71% респондентов, что на 21% больше, чем в июле прошлого года. Этот показатель близок к историческому максимуму в марте 2000 года, когда за сближение с западными странами выступали 76% россиян. По данным центра, в ноябре о поддержке курса на сближение с Западом заявили 71% опрошенных, что на 21% больше, чем в июле 2015 года.

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Социологи отмечают запрос россиян на сближение с Западом одновременно со снижением негатива к США и Евросоюзу. По ноябрьским сведениям Левада-центра, «в основном плохо» и «плохо» к США относятся в совокупности 56% опрошенных. Для ЕС этот показатель составляет 54%. Два месяца назад «в основном плохо» и «очень плохо» к США относились 64% опрошенных, а в январе 2016-го - 65%. Динамика отношения к ЕС с января улучшилась на 4% - в ноябре негативно к Евросоюзу относились 54% опрошенных.

По словам заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина, в обществе есть запрос на нормализацию отношений с ведущими западными странами. Однако россияне в большей степени считают, что инициатива должна идти от самого Запада.