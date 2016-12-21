Европейцы усиливают охрану рождественских площадок на праздники (видео)

19:51, 21 декабря 2016
Мир
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В центре венгерского Будапешта - бронетранспортеры, которые охраняют крупные магазины и главный рождественский базар, усиленные полицейские наряды и в других городах страны.

Европейцы усиливают охрану рождественских площадок на праздники /

Из-за угрозы новых терактов увеличилось правоохранителей и вокруг французских праздничных мест.

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В Германии вокруг базаров массово блокируют дороги. Даже в Москве заявили, что на Новый год Красную площадь заблокируют грузовиками.

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