Европейцы усиливают охрану рождественских площадок на праздники (видео)

В центре венгерского Будапешта - бронетранспортеры, которые охраняют крупные магазины и главный рождественский базар, усиленные полицейские наряды и в других городах страны.

Из-за угрозы новых терактов увеличилось правоохранителей и вокруг французских праздничных мест. Читайте такжеТеррор на ярмарке в Берлине: среди погибших и пострадавших украинцев нет - посол В Германии вокруг базаров массово блокируют дороги. Даже в Москве заявили, что на Новый год Красную площадь заблокируют грузовиками.

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