Европейцы усиливают охрану рождественских площадок на праздники (видео)
19:51, 21 декабря 2016Мир
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В центре венгерского Будапешта - бронетранспортеры, которые охраняют крупные магазины и главный рождественский базар, усиленные полицейские наряды и в других городах страны.
Европейцы усиливают охрану рождественских площадок на праздники / скриншот
Из-за угрозы новых терактов увеличилось правоохранителей и вокруг французских праздничных мест.
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В Германии вокруг базаров массово блокируют дороги. Даже в Москве заявили, что на Новый год Красную площадь заблокируют грузовиками.
Європейці посилюють охорону різдвяних майданчиків на свята
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