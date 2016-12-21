В Турции задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту в городе Кайсери

Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на источник в силах безопасности Турции.

По информации источника, полиция провела обыск в доме подозреваемого в рамках антитеррористической операции в районе Баглар, провинции Диярбакыр.

Сообщается, что подозреваемый будет отправлен в Кайсери, где и проходит расследование теракта.

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Агентство отмечает, что по словам губернатора Кайсери, уже 15 подозреваемых были задержаны в рамках проведенного расследования.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в турецком городе Кайсери был осуществлен подрыв заминированного автомобиля возле автобуса, перевозившего турецких военнослужащих. Взрыв прогремел недалеко от одного из корпусов Университета Эрджиес.

Количество погибших в результате теракта составило 14 человек, 55 получили ранения различной тяжести.