The Washington Post: После убийства посла Турция и Россия только сближаются

Об этом говорится в редакционной статье "После убийства Турция и Россия только сближаются", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Зверское убийство посла Андрея Карлова сотрудником турецкой полиции стало трагическим признаком того, что Россия может дорого заплатить за свою интервенцию в Сирии. Убийца кричал "Не забывайте Алеппо", в котором беспорядочные российские бомбардировки больниц и гражданских домов помогли сирийскому режиму Башара аль-Асада вернуть себе восточную часть города.

Однако, сейчас Путин, похоже, упивается своей победой и использует политическое преимущество. Во вторник его министр иностранных дел принимал своих коллег из Турции и Ирана на трехсторонней встрече, где был разработан план действий для установления мира в Сирии, который назвали "Московской декларацией". Путин и Эрдоган, тем временем, спешно договорились о том, что не позволят убийству навредить их отношениям; проправительственные СМИ в обеих странах сыпали теориями о том, что Соединенные Штаты каким-то образом ответственны за убийство.

Трехсторонняя встреча по вопросу Сирии отражает российский триумфализм с его мечтами об исключении Соединенных Штатов. "Все предыдущие попытки Соединенных Штатов и их партнеров, договориться о согласованных действиях, были обречены на провал", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с турецкими и иранскими министрами. "Ни один из них не обладал реальным влиянием на ситуацию на местах". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который провел госсекретаря Джона Керри через месяцы бесплодной дипломатии, объявил, что "наиболее успешный и эффективный формат для решения сирийского кризиса – это наш текущий трехсторонний формат".

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Вряд ли российско-ирано-турецкая ось действительно сможет положить конец войне. В северной и южной Сирии по-прежнему находится более 100 000 повстанцев, и многие из них в скором времени могут присоединиться к коалиции, возглавляемой исламистами. Но Россия и Турция могут помочь друг другу достичь своих целей. Россия и Иран хотят устранить альтернативы режиму Асада, а Эрдоган хочет предотвратить установление курдами контроля над районами северной Сирии вблизи турецкой границы. Обе стороны могут выступать за прекращение огня в краткосрочной перспективе; либо каждый из них может начать военное наступление против своих врагов. Стороны говорят, что будут спонсировать собственные политические переговоры между режимом и некоторыми одобренными Россией "оппозиционными" фигурами, минуя процесс Организации Объединенных Наций; что, вероятно, приведет к ратификации политического мандата режима Асада.

Президент, обеспокоенный сохранением лидерства США на Ближнем Востоке, попытался бы противостоять маневрированию Путина и предотвратить поворот Эрдогана к Кремлю. К сожалению, более вероятно, что Дональд Трамп будет приветствовать это. Результатом может стать либо трясина для России в Сирии, о которой давно предупреждал президент Обама (до сих пор ошибочно), либо мир, который приведет к власти ряд анти-американских лидеров, от Дамаска и Тегерана до Анкары и Москвы.