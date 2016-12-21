В Мексике 27 человек погибли в результате взрыва на рынке фейерверков (видео)
02:44, 21 декабря 2016Мир
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По меньшей мере 27 человек погибли в результате взрыва на рынке фейерверков в мексиканском Тультепеке.
twitter.com/Condores_SSP
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу аварийно-спасательных служб города Исидро Санчеса, передает РБК.
По данным издания, взрыв произошел в 32 км от мексиканской столицы Мехико. Ранее местная полиция заявляла о том, что после происшествия погибли 9 человек, еще 70 — пострадали.
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Санчес уточнил, что эти цифры были предварительными.
Взрыв, как передавала местная газета El Universal произошел на одном из крупнейших мексиканских рынков пиротехники Сан-Паблито. По информации издания, на нем располагались более 300 торговых точек.
На месте происшествия продолжают работать спасатели.
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