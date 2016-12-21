В Мексике 27 человек погибли в результате взрыва на рынке фейерверков (видео)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу аварийно-спасательных служб города Исидро Санчеса, передает РБК.

По данным издания, взрыв произошел в 32 км от мексиканской столицы Мехико. Ранее местная полиция заявляла о том, что после происшествия погибли 9 человек, еще 70 — пострадали.

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Санчес уточнил, что эти цифры были предварительными.

Взрыв, как передавала местная газета El Universal произошел на одном из крупнейших мексиканских рынков пиротехники Сан-Паблито. По информации издания, на нем располагались более 300 торговых точек.

На месте происшествия продолжают работать спасатели.