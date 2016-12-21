В Колумбии разбился грузовой Boeing-727, погибли три человека (видео)

05:35, 21 декабря 2016
Мир
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В ​Пуэрто-Карреньо на востоке Колумбии при взлете разбился грузовой ​Boeing 727 авиакомпании ​Aerosucre.

wikipedia.org

Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету El Tiempo.

Как отмечает издание, лайнер следовал по маршруту Пуэрто-Карреньо — Богота. 

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​На борту Boeing находились шесть человек, все они являлись членами экипажа.

На данный момент, по данным El Tiempo, погибли три человека, в том числе пилот самолета, еще два — получили ранения, а один остается без вести.

Инцидент, как пишет газета, произошел около 17:15 по местному времени. Самолет рухнул на землю примерно в 8 км от аэропорта. После крушения, как отмечает издание, Boeing 727 взорвался.

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Теги: #самолет#Boeing#Aerosucre