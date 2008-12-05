Джордж Буш в последний раз зажег главную елку США (фото)
09:09, 05 декабря 2008Мир
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Церемония в этом году юбилейная
|Фото Reuters
Посмотреть на церемонию перед Белым Домом собрались тысячи американцев и туристов. В этом году зажечь рождественское украшения президенту и первой леди помогали дочери военных, которые служат в Ираке.
Буш заявил, что во время празднования Рождества люди просят много благословений Божьих, но самое большое из них - свобода, лучший подарок Всевышнего каждому мужчине, женщине и ребенку на всей Земле.
|Фото АР
Церемония зажжения огней на елке перед Белым Домом в этом году юбилейная - 85-я. Нынешняя вашингтонская елка украшена в бледно-золотистых тонах и увенчана золотой звездой.
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