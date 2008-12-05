Джордж Буш в последний раз зажег главную елку США (фото)

Джордж Буш в последний раз за свое президентство зажег огни на главной елке Соединенных Штатов.

Посмотреть на церемонию перед Белым Домом собрались тысячи американцев и туристов. В этом году зажечь рождественское украшения президенту и первой леди помогали дочери военных, которые служат в Ираке.

Буш заявил, что во время празднования Рождества люди просят много благословений Божьих, но самое большое из них - свобода, лучший подарок Всевышнего каждому мужчине, женщине и ребенку на всей Земле.

Церемония зажжения огней на елке перед Белым Домом в этом году юбилейная - 85-я. Нынешняя вашингтонская елка украшена в бледно-золотистых тонах и увенчана золотой звездой.

ICTV