Украина хочет выйти на афганский и пакистанский рынки через Таджикистан. Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Таджикистана Эмомали РАХМОНОМ после завершения их переговоров в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что между Украиной и Таджикистаном есть много интересных проектов в разных сферах. В то же время, наше государство хотело бы предложить проекты в сфере машиностроения, АПК, энергетики, которые были бы интересны не только Таджикистану, но и его соседям, в том числе Афганистану и Пакистану.

Отметил В.ЮЩЕНКО и договоренности относительно сотрудничества в других сферах. В частности, перспективной Президент назвал сельскохозяйственную отрасль. Так, Таджикистан, по словам В.ЮЩЕНКО, нуждается в зерне, сахаре, масле, и Украина готова предоставить такие товары Таджикистану.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что они договорились с Э.РАХМОНОМ, что в ближайшее время Таджикистан посетит украинская делегация во главе с министром аграрной политики Украины для реализации конкретных проектов в этой сфере.

Также среди перспективных направлений сотрудничества транзитная политика. В частности, президенты договорились в ближайшее время провести рабочее совещание под председательством министров транспорта двух стран относительно формирования долгосрочной стратегической политики между странами в транзитной сфере.

«Министры должны обсудить, что необходимо сделать, чтобы украинские транзитные возможности были привлекательными для Таджикистана», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что речь идет, в первую очередь, об украинских портах.

Также оба президента говорили о большом потенциале увеличения товарооборота между двумя странами. Э.РАХМОН заметил, что после визита Президента Украины в Таджикистан наблюдается значительное увеличение товарооборота между странами, и на сегодняшний день он составляет 100 млн. дол.