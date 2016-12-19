Neue Zürcher Zeitung: Трампу снова предстоят выборы

Об этом пишет Питер Винклер в статье "Трампу снова предстоят выборы", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

538 выборщиков из 50 штатов и столицы Вашингтон в понедельник собрались, как обычно, чтобы отдать свой голос за будущего президента. Как правило, они голосуют согласно выбору своего штата, и в обычное время это просто формальность.

Всё немного по-другому

Но времена сейчас не обычные. Нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп выиграл выборы, 306 против 232. Но тот факт, что соперник Трампа Хиллари Клинтон получила на 2,8 миллиона голосов больше, чем избранный президент, и серьезные подозрения о вмешательстве спецслужб России в попытке повлиять на выборы в пользу Трампа, заставили противников магната все больше сомневаться в законности его победы. Кроме того, избранный президент способствовал чрезвычайной поляризации населения.

Все это привело к активным спорам о роли избирателей. Они там только для того, чтобы своими голосами выразить волю народа в своих штатах? Или они должны выступать последней инстанцией и решать, является ли избранный президент личностью, которая обладает необходимыми качествами и достоинствами, чтобы занять высшую должность в государстве?

Сторонники второго тезиса ссылаются на Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей Соединенных Штатов. Вместе с другими под псевдонимом Публий он написал "Записки федералиста", ряд очерков и статей о своих политических взглядах и представлениях о республике. В части 68, под заголовком "Способ избрания президента", Гамильтон написал, что избиратели должны убедиться в том, что президентство не перейдет в руки человека, который не имеет для этого необходимой квалификации.

След денег

Но слова Гамильтона не имеют законной силы. Это моральный призыв, и ничего более. Но те, кто хочет предпринять последнюю, отчаянную попытку, оспорить президентство Трампа, нашли другую стратегию. Они основываются на "пункте о выгоде" в первой статье Конституции США. Он запрещает американским официальным лицам принимать вознаграждение любого рода из рук иностранных держав.

Учитывая глобальный характер корпоративного конгломерата Трампа и тот факт, что он не раскрыл свои деловые отношения и доходы, двое бывших консультантов по этике в публикации для института Брукингса утверждают, что поведение Трампа нарушает конституцию. Поэтому, избиратели будут обязаны отказать ему в своих голосах.

Необходимо 37 "ренегатов"

Избиратели находятся под огромным давлением. Согласно сообщениям СМИ, они получают огромное количество почтовых и телефонных звонков, в которых их либо призывают уважать волю избирателей в своем штате, либо принуждают исправить предполагаемую ошибку этих же избирателей. До сих пор только один избиратель из Техаса публично объявил, что не будет голосовать за Трампа, несмотря на результат в его штате, потому что, как он утверждает без каких-либо доказательств, миллионы нелегальных избирателей проголосовали бы за Клинтон.

По словам активистов, которые хотят предотвратить выбор Трампа, примерно 20 выборщиков-республиканцев намерены отказаться от своего голоса. Тем не менее, на этот шаг должны решиться не менее 37 избирателей, чтобы лишить Трампа 270 необходимых голосов. И даже в таком случае решение о выборе следующего президента будет принимать Палата представителей, в которой доминируют республиканцы. Результат был бы предсказуем: нью-йоркский магнат все равно переехал бы в Белый дом.

Результаты 6 января

Однако, ему придется провести еще несколько недель в неопределенности. Официально голоса избирателей, которые они отдадут сегодня, будут подсчитаны только 6 января, в новом году, и, к тому же, Конгрессом под руководством вице-президента Джо Байдена. Обычно, это было бы совершенно неинтересно. Но на этот раз необычно все. Напряжение будет нарастать – даже если вероятность сюрприза кажется совсем небольшой.