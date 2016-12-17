Эрдоган обвинил курдских боевиков в организации теракта в Кайсери

«Эта сепаратистская террористическая организация ответственна за атаку», – сказал Эрдоган в заявлении в субботу.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Турецкая власть часто использует термин «сепаратистская террористическая организация», говоря о РПК, которая считается террористической группировкой в Турции, США и Европейском союзе.

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В то же время в самой группировке заявлений об ответственности за взрыв не комментировали.

17 декабря примерно в 8:45 утра по местному времени на дороге недалеко от университета в турецком городе Кайсери прогремел взрыв. По данным полиции и местных властей, боевик-смертник подорвался в автомобиле, чтобы атаковать автобус с военными, которые были не при исполнении служебных обязанностей. По последним данным, погибли 13 человек и 55 были ранены.

Как сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, 12 раненых находятся в реанимации, 6 – в критическом состоянии.

Власти временно перекрыли движение на месте взрыва и призвали СМИ воздержаться от публикации информации, которая «может посеять страх, панику и волнения среди общественности на выгоду террористическим организациям».

Мирные переговоры о прекращении огня между правительством Турции и РПК провалились в прошлом году, что стало причиной новой волны насилия и подавления курдских групп.