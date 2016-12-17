ФБР и нацразведка США поддержали ЦРУ в вопросе вмешательства РФ в выборы в США

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Washington Post.

По информации источников издания, глава ЦРУ Джон Бреннан встретился с руководителями ФБР и нацразведки США, и они пришли к «договоренности о российском вмешательстве в процесс президентских выборов».

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Главы спецслужб также сосредоточатся на «завершении тщательного расследования этого вопроса».

Издание, кроме того, сообщает о предположениях ФБР и ЦРУ о том, что Москва вмешивалась в президентскую кампанию не только ради «помощи Трампу», но и в целях подрыва «уверенности в системе выборов президента США».

Как сообщал УНИАН, ЦРУ полагает, что Россия вмешивалась в президентские выборов в США для того, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.

ЦРУ установило лица, якобы связанные с российскими властями, которые передали сайту WikiLeaks письма со взломанного сервера Демократической партии, в том числе письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.