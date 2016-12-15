Глава МИД Британии вызвал "на ковер" посла России, разъяснить бомбежки Алеппо "орлами" Путина и Асада
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон вызвал послов России и Ирана, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Алеппо.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Я только что вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить им глубокое беспокойство по поводу Алеппо. Критически важно защитить мирных жителей и доставить им помощь», - написал Джонсон.
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Ранее первая колонна вывезла из Восточного Алеппо первую группу людей - более полутора тысяч человек.
Члены семей повстанцев были вывезены на юго-запад провинции Алеппо в поселение Атареб и Хан-Асаль. Отметим, накануне армия Асада при поддержке РФ нарушила режим тишины, созданный для гуманитарных коридоров, начав новые бомбежки города. В результате атаки погибли не только повстанцы, но мирные жители.