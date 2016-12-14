В Германии судят мужчину, который столкнул девушку с лестницы /

На нем группа молодых людей заходит в подземный переход, и один из них ногой толкает девушку вниз.

26-летняя немка сломала руку и получила ушибы, говорится в сюжете ТСН.

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Пока полиция искала нападающего, немцы собрали потерпевшей на помощь 10 тысяч евро.