Financial Times назвала Трампа человеком года

03:52, 13 декабря 2016
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times.

Дональд Трамп / REUTERS

В материале, опубликованном на сайте Financial Times, подчеркивается, что «многие хорошо информированные американцы», как из числа республиканцев, так и демократов, полагали, что избрание Дональда Трампа не произойдет, передает РБК.

«Италия могла однажды «попасться на удочку» Сильвио Берлускони. Британия могла сделать выбор в пользу Brexit. Но Трамп, магнат в сфере недвижимости, превратившийся в звезду реалити-шоу, никогда не смог бы быть принятым американским народом», – пишет издание.

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Даже самые оптимистичные прогнозы за несколько дней до выборов оценивали шансы Трампа на победу как один к трем. «Затем наступила ночь триумфа Трампа», которую смогут забыть немногие и даже «слабо интересующиеся политикой», отмечает издание.

По мнению авторов материала, победа Трампа в один год с Brexit, провалом референдума в Италии и другими «популистскими потрясениями по всему западному миру», не была случайной. «Каждое из этих обстоятельств может быть уникальным, но все они связаны значимыми тенденциями. И самая главная из них – общее отвращение к существующей политике», – считает FT.

Еще одной близкой тенденцией газета называет падение доверия к СМИ, а также отказ от глобализации. А обещание Трампа «сделать Америку первой» повторяет по своей сути обещания европейских лидеров в отношении своих стран. «Самым экстравагантным» заявлением Трампа в этой связи издание называет его слова о том, что «он сможет достичь этого в одиночку».

Ранее УНИАН сообщал, что американский журнал Time назвал «Человеком года» избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января 2017 года.

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Теги: #Трамп#номинация#Человек года