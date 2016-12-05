Жители Италии на референдуме высказались против конституционной реформы - экзит-поллы

Exit polls показали, что жители Италии выступили против масштабной конституционной реформы, предложенной главой правительства Ренци. «Нет» пакету документов сказали 54-58%, «да» - 42-46%, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

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Более сокрушительное поражение премьера предсказал телеканал RAI: "нет" - 57-61%, "да" - 39-43%.

После появления первых итогов референдума руководство оппозиционной партии «Форца, Италия» заявило, что Ренци должен выполнить свое обещание и уйти в отставку. Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр выступит с официальным обращением.

На фоне новостей из Италии курс евро по отношению к доллару упал с 1,0625 до 1,0580. Как отмечает Reuters, провал референдума может быть очередным ударом по единству Евросоюза.

Напомним, на референдум был вынесен вопрос об одобрении законопроекта по изменению Конституции Италии, в результате которого кардинально меняется политическая система страны: изменяется порядок формирования Сената, сокращается его численность, уменьшаются функции и полномочия, сокращается финансирование.

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Конституционный законопроект был предложен в 2014 году премьер-министром Ренци и его левоцентристской Демократической партией, после принятия в первом чтении 13 октября 2015 года (Сенат) и 11 января 2016 года (палата депутатов) и окончательно принят 20 января 2016 года (Сенат) и 12 апреля 2016 (палата депутатов).

Однако, как известно, для немедленного принятия голосов не хватило до квалифицированного большинства в две трети. В соответствии со статьей 138 Конституции Италии, чтобы стать законом данный законопроект должен быть поддержан на референдуме.