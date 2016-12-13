Меркель призвала Трампа не ставить под вопрос политику "одного Китая"

Об этом Меркель сказала в понедельник, 12 декабря, в Берлине, передает Deutsche Welle.

"Мы придерживаемся, как и раньше, политики "одного Китая" и не изменим нашу позицию", - сказала Меркель.

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Председатель комитета иностранных дел Бундестага Норберт Реттген предостерег от "негативных последствий" для Европы в случае, если Трамп нарушит упомянутую политику и признает правительство Тайваня.

Эксперты также предупреждают о возможном проведении Китаем военных учений и ракетных стрельб вблизи Тайваня.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США не обязательно должны придерживаться своей давней позиции, согласно которой Тавань является частью "одного Китая".