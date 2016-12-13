Меркель призвала Трампа не ставить под вопрос политику "одного Китая"
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала новоизбранного президента США Дональда Трампа не ставить под вопрос долгосрочную политику "одного Китая".
Об этом Меркель сказала в понедельник, 12 декабря, в Берлине, передает Deutsche Welle.
"Мы придерживаемся, как и раньше, политики "одного Китая" и не изменим нашу позицию", - сказала Меркель.
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Председатель комитета иностранных дел Бундестага Норберт Реттген предостерег от "негативных последствий" для Европы в случае, если Трамп нарушит упомянутую политику и признает правительство Тайваня.
Эксперты также предупреждают о возможном проведении Китаем военных учений и ракетных стрельб вблизи Тайваня.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США не обязательно должны придерживаться своей давней позиции, согласно которой Тавань является частью "одного Китая".